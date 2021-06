Les salaires vont augmenter dans la finance

Six mois de négociations complexes, une rivalité syndicale qui a atteint son paroxysme et au final deux nouvelles conventions renouvelées jusqu'en décembre 2023 dans le secteur financier, ce jeudi. Dans un communiqué joint, l'OGBL et le LCGB se sont félicités «d’améliorations qualitatives substantielles et financières», tout en rappelant les tensions syndicales qui ont émané de cet épisode.

«Un résultat profitable» à tout le monde



«Le dialogue social, préalable indispensable à la conclusion de ces deux conventions, a tenu compte des besoins et du bien-être des salariés, quels que soient leur âge et leur ancienneté», ont indiqué l'’Association des Banques et Banquiers, Luxembourg (ABBL) et l’Association des Compagnies d’Assurances et de Réassurances (ACA) dans un communiqué, saluant la prise en considération «des intérêts de chaque partie» et un résultat des négociations «profitable aux banques, aux entreprises d’assurance et à leurs salariés».

Pour mémoire, l'OGBL et le LCGB avaient reproché à l'Aleba la signature «d'un accord de principe» avec les représentant des entreprises pour une «reconduction sans amélioration» des dites conventions. Les deux syndicats ont donc défié la représentativité sectorielle du syndicat et obtenu gain de cause. Les résultats obtenus les confortent dans leur stratégie, se félicite Véronique Eischen, membre du bureau exécutif de l’OGBL interrogée par L'essentiel.

Concrètement, les salariés des banques et des assurances bénéficieront d'un droit à la déconnexion, d'un congé social de cinq jours «si un salarié à un problème de famille par exemple», d'un accès garanti au droit à la formation et d'une meilleure conciliation entre vie familiale et vie professionnelle. Les conventions intègrent également le nouvel accord sur le télétravail «avec indemnisation pour les frais occasionnés», mais ce sont surtout les hausses de salaires qui apparaissent comme la plus grande victoire.

«Ce n'était plus arrivé depuis neuf ans»

Pour le secteur bancaire, une augmentation de 0,7% a été validée pour 2022, ainsi que de 0,5% pour 2023. «Toute augmentation lors d’un changement de groupe ne peut être inférieure à 15 euros contre 10 euros actuellement«, précise le communiqué. Concernant le secteur des assurances, les salariés bénéficieront d'une hausse rétroactive des salaires de 0,5% à compter du 1er janvier 2021, d'une prime unique de 500 euros versée en septembre prochain en plus d'une adaptation de la grille salariale.

«Des augmentation individuelles, ce n'était plus arrivé depuis neuf ans. Auparavant, c'était l'employeur qui décidait. Là, il s'agit de hausses pérennes pour tous les salariés», se félicite Véronique Eischen. «L'accord de principe discuté en novembre, à partir des minima desquels l’Aleba pouvait envisager une signature ont été atteints, seule une distribution différente sera d'application par rapport aux augmentations salariales», a répondu l'Aleba dans un autre communiqué pour défendre sa position. Malgré l'aboutissement des négociations, la hache de guerre n'est pas encore enterrée...

(Thomas Holzer/L'essentiel)