Davantage de trains entre Trèves et Luxembourg

Les usagers de la ligne entre Trèves et Luxembourg ont de quoi se réjouir: dans un peu plus de 18 mois, ils profiteront de davantage de trains, soit un par heure entre 5h et 21h du lundi au samedi. C’est ce qu’a indiqué le ministère du Développement durables et des Infrastructures dans un communiqué.

La DB Regio AG a en effet remporté un appel d’offres pour exploiter une nouvelle ligne Wittlich-Luxembourg (via Trèves et Wasserbillig) et va doubler le nombre de trains entre la capitale luxembourgeoise et la ville de Rhénanie-Palatinat. Ce sont les CFL qui fourniront des voitures à deux étages de type Kiss qui circulent déjà entre les deux villes.

«Les efforts visant continuellement à améliorer le transport frontalier portent également leurs fruits côté allemand», s’est réjoui François Bausch, ministre du Développement durable et des Infrastructures. «Avec la réactivation de la route de l’Ouest en décembre 2019, le transport ferroviaire sera beaucoup plus attrayant pour les navetteurs frontaliers de la ligne de Wasserbilllig».



(L'essentiel)