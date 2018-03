«L'artisanat au Luxembourg, c'est 7 250 entreprises et 84 500 personnes occupées. En terme de formation professionnelle, six qualifications dans 41 métiers sont aujourd'hui proposées», détaillaient ce lundi matin Tom Oberweis, président de la Chambre des métiers et Jean-Claude Reding, président de la Chambre des salariés.

Les deux Chambres ont une position commune sur les défis futurs de la formation professionnelle, dans un secteur qu'elles qualifient de dynamique. Elles souhaitent toutes deux que la frontière entre formations générale et professionnelle devienne plus perméable. «L'idée est qu'à terme, les jeunes en formation professionnelle puissent, par exemple, poursuivre leur études jusqu'au Master», explique Tom Oberweis. «Il faut encore diversifier l'offre des formations et permettre aux élèves une transition plus facile entre les qualifications. C'est un travail déjà bien en cours», ajoute Jean-Claude Reding.

Les deux Chambres plaident aussi pour un renforcement de l'orientation et aimeraient voir leur outil basic-check implanté au niveau national. Le basic-check lancé en 2016, permet aux élèves de 5e (anciennement 9e) de tester leurs compétences et de découvrir les métiers qui pourraient le mieux leur correspondre. «Les retours que nous avons eus durant la phase test ont été très bons, témoigne Claude Cardoso, conseiller de direction à la Chambre des salariés. Certains élèves ont été très surpris de leurs résultats et découvert des filières auxquelles ils n'avaient pas songé». Le basic-check sera proposé dans les lycées du 26 au 30 mars.

(Séverine Goffin/L'essentiel)