Ils sont allés célébrer les 40 ans de Metallica

Le 28 octobre 1981, James Hetfield et Lars Ulrich fondaient le groupe «Metallica» à Los Angeles. 40 ans plus tard, le groupe est devenu un classique de la scène rock et métal internationale. Le week-end dernier, Metallica a célébré son 40e anniversaire, avec deux concerts (17 et 19 décembre) dans les arènes du Chase Center à San Francisco.

Seuls ceux qui ont été tirés au sort pendant l'été ont été autorisés à acheter des billets pour ces spectacles. Parmi les heureux gagnants figuraient le Luxembourgeois René Clement du Luxembourg et Stephan Zender, originaire de Trèves (land frontalier de Rhénanie-Palatinat). Ils n'étaient pas là par hasard. Le Schifflangeois est un designer de chemises bien connu pour divers clubs de fans de Metallica. Et l'Allemand fait partie du groupe hommage à Metallica le plus célèbre d'Allemagne, «My'tallica». Les deux hommes ont vu le groupe de San Francisco en concert une quarantaine de fois. Voyager en Californie pour le grand anniversaire du groupe était une expérience magique pour eux. René se dit fier d'avoir été le seul Luxembourgeois à participer à l'évènement: «J'ai représenté mon pays. C'est juste génial!»

«Je suis époustouflé, c'était mon pèlerinage»

Stephan Zender a, lui, été marqué par «l'intensité et la passion» avec lesquelles le groupe joue. «Quand Lars Ulrich (NDLR: un des membres du groupe) entre sur scène, il fait comme s'il n'y avait pas de lendemain», s'enthousiasme-t-il. «Je suis époustouflé, c'était mon pèlerinage. Je le referais tout de suite», assure René Clement, qui confie ne jamais avoir dormi plus de trois heures par nuit pendant le week-end.

En outre, de petits concerts de l'univers de Metallica ont eu lieu dans toute la ville. Les drapeaux du groupe ornaient les lampadaires, les fans étaient partout dans la ville. «C'était vraiment impressionnant. Metallica crée des liens», confie Stephan Zender. De son côté, René Clement a réalisé un «exploit»: des employés du groupe ont emmené, à sa demande, dans leur studio le drapeau Luxembourg-Metallica qu'il avait lui-même créé. «Après tout, nous avons parcouru plus de 9 000 kilomètres», relève le Schifflangeois. Le prochain album de Metallica sera peut-être composé sous l'œil vigilant du Lion rouge...

(Dustin Mertes/L'essentiel)