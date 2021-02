Tiens tes distances sur la route et face au virus

Le ministère de la Mobilité diffusera tout prochainement une nouvelle campagne de sécurité routière intitulée «Respect my Space». Et de rappeler que «trop souvent», le non-respect de la distance de sécurité constitue «un facteur prépondérant d'insécurité routière». Selon le code de la route, l'intervalle entre deux véhicules doit être au moins égal à la distance parcourue en 2 secondes. Et par conséquent: plus la vitesse est élevée, plus cette distance doit être grande. Une distance minimale de 5 mètres par rapport au véhicule qui précède est ainsi recommandée lorsque la fluidité de la circulation se réduit.

«Ce qui nous intéressait particulièrement lors de cette conférence de presse, c'était le volet, sur le respect des distances de sécurité», souligne Paul Hammelmann, président de la Sécurité Routière. «Et ce qui me plaît particulièrement, c'est le lien établi avec la pandémie actuelle. Dans les deux dossiers, nous devons garder nos distances et face au coronavirus, tout comme pour la sécurité sur les route, les règles ne sont respectées que s'il y a des contrôles».

«Sur la route, acceptons que des libertés individuelles soient restreintes»

Lors d'un dépassement entre deux véhicules, on parle alors de distance de sécurité latérale. Quand le conducteur d'un véhicule automoteur dépasse un cycle, une distance latérale d'au moins 1,5 mètres est recommandée et «plus la vitesse est élevée lors du dépassement d'un cycliste plus il convient d'augmenter cette distance», rappelle encore le ministère. Lorsqu'un cycliste dépasse un véhicule à l'arrêt, il convient alors de s'écarter d'une «largeur de portière de voiture».

Et Paul Hammelmann de conclure plus philosophiquement: «dans le contexte de la pandémie qui cause des morts et qui coûte des vies humaines», rappelle-t-il, «nous acceptons que des libertés individuelles soient restreintes. En matière de sinistralité sur les routes, il faudrait l'accepter aussi, car il en va aussi de morts d'hommes et de femmes. Gardons ça à l'esprit, même après la pandémie».

(Frédéric Lambert/L'essentiel)