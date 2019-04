Les inégalités sociales augmentent encore

S'il est un pays riche, le Luxembourg n'est pas épargné par l'augmentation des inégalités. C'est le message qu'a livré mardi la Chambre des salariés du Luxembourg (CSL) lors de la présentation du panorama social. L'édition 2019, qui se fonde sur des chiffres de 2017, montre «que les 5% des salaires les plus élevés augmentent beaucoup plus rapidement que les 20% les plus modestes», indique Jean-Claude Reding, président de la CSL. Les premiers ont progressé de 68,2% depuis 2000, les seconds de 40,3%. «L'écart serait encore plus grand si l'on prenait en compte l'intégralité des revenus et le patrimoine», estime-t-il.

Cette tendance est visible depuis «plusieurs années, comme le montre l'indice de Gini», montrant les inégalités, analyse Félix Martins de Brito, conseiller de direction à la CSL. Selon lui, «les transferts sociaux compensent toujours les risques de pauvreté, mais moins qu'auparavant», du fait de la baisse de certaines allocations et du renchérissement du coût de quelques prestations, comme les crèches. Le prix du logement joue évidemment un rôle dans l'augmentation des inégalités: il représente en moyenne 30% du budget des ménages, avec un écart de 19,6 points entre les foyers les plus riches et ceux les plus pauvres.

Les frontaliers davantage touchés par certains problèmes

Le panorama social s'est également intéressé à des critères qualitatifs, comme la qualité de l'emploi. Les emplois temporaires ont tendance à progresser, de même que les temps partiels. Ces derniers sont occupés à 83,3% par des femmes, même si la part d'hommes a doublé en dix ans, note la CSL. Jean-Claude Reding, qui estime que la détérioration des conditions de travail est «en partie liée à la digitalisation», réclame d'ailleurs des mesures pour améliorer le quotidien des travailleurs.

Le panorama social s'est intéressé à l'ensemble des salariés du Luxembourg, même si «tous les paramètres ne sont pas connus pour les frontaliers, faute d'avoir systématiquement des statistiques», reprend Jean-Claude Reding. «Mais je suis sûr et certain qu'ils sont davantage touchés par l'emploi temporaire et précaire. De même que par les problèmes de mobilité».

(Joseph Gaulier/L'essentiel)