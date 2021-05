Des vacances sur fond de pandémie et de ciel gris

Les vacances de Pentecôte devraient théoriquement permettre aux élèves de souffler un peu et de recharger les batteries avant la dernière ligne droite de l'année scolaire. La pause d'une semaine a cependant une nouvelle fois été dominée par la pandémie et les activités en plein air qui n'étaient pas annulées sont littéralement tombées à l'eau. Pour les jeunes du Luxembourg, ce n'était pourtant pas une raison pour se tourner les pouces. En dépit des circonstances, ils n'ont pas eu le temps de s'ennuyer.

Charlotte avait prévu à l'avance de se concentrer sur sa scolarité, même pendant les vacances. «Après cette semaine, c'est encore plus d'épreuves et de stress qui nous attendent», confie la jeune fille de 18 ans, scolarisée à l'école privée Fieldgen. Elle dit avoir passé la majeure partie de son temps à étudier. «L'école me prend beaucoup de temps et d'énergie en ce moment et ne me laisse que peu de temps libre», ajoute-t-elle. Elle dit ne pas être la seule élève dans ce cas actuellement. «Nous nous concentrons presque exclusivement sur notre scolarité, vu qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à faire», explique l'élève de 2e C.

«Me retrouver en famille m'a manqué»

Outre le stress des examens, Meggie a consacré son temps à sa famille, la semaine passée. La jeune fille de 18 ans est partie en vacances avec ses parents et son grand-père. «Nous voulions simplement profiter à nouveau d'un peu de bon temps en famille. Avant l'arrivée du coronavirus, je voyais régulièrement mes grands-parents et mon parrain. Me retrouver en famille m'a manqué», raconte-t-elle. Aleksandra a également profité de ses vacances pour rendre visite à sa grand-mère. Alors que ses parents sont partis en vacances avec ses jeunes frères et sœurs, la jeune fille a préféré passer la semaine au Grand-Duché en compagnie de son chien. «Quand je n'étais pas chez ma grand-mère ou que je ne recevais pas la visite d'une amie, j'écoutais de la musique ou j'essayais de nouvelles recettes», dit-elle à propos de la semaine écoulée.

Même si les trois jeunes ont eu un emploi du temps différent, ils s'accordent à dire qu'il était hors de question pour eux de faire la fête. Bien qu'ils aspirent à un retour à la normale, ils estiment que ce genre d'actions irréfléchies est irresponsable et irrespectueux. «Je ne crois pas que quelqu'un parmi mes connaissances avait prévu d'organiser un événement de cette envergure», conclut Charlotte.

(Liz Mikos/L'essentiel)