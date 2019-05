Une moto et un vélo sont entrés en collision ce mercredi après-midi aux alentours de 16h30 sur le CR309 entre Flebour et Harlange-Poteau, dans le nord du Luxembourg. Les circonstances précises ne sont pour le moment pas connues. Selon le 112, deux personnes ont été blessées, mais on ne connait pas la gravité de leurs blessures. Les secours de Rambrouch, Redange et Boulaide, ainsi qu'un hélicoptère de sauvetage, étaient sur place, selon le 112.

+++ Plus d'informations dans quelques minutes +++

(L'essentiel)