Treize œuvres dans lesquelles s'immerger

Imaginez. Vous mettez un casque et vous vous retrouvez à bord de la barque d'un petit garçon de Lagos, dans la maison d'une famille à Kinshasa ou vous vivez la vie d'une femme préhistorique. Ou même vous plongez dans le terrier du lapin d'Alice! Ce type de documentaires ou fictions en immersion se répand de plus en plus, grâce à la réalité virtuelle.

Le programme



Le détail des œuvres proposées peut être trouvé Le détail des œuvres proposées peut être trouvé en suivant ce lien

Et un événement inédit dans ce domaine va débarquer au Luxembourg du 9 au 20 juin prochain, avec l'exposition virtuelle XR3, organisée par le Film Fund Luxembourg, qui soutient déjà la création en réalité virtuelle via l'aide à la production et la distribution, au Casino Luxembourg-Forum d'art contemporain. Treize films en réalité virtuelle et augmentée pourront ainsi être vus, au sein de l'espace virtuel «Museum of other realities».

Appel aux lycées

Parmi la sélection, six premières mondiales et trois œuvres sélectionnées dans la catégorie «immersive» du prestigieux festival new-yorkais de Tribeca. Les autres arrivent du festival de Paris et de Cannes XR. Les trois événements ont désigné Luxembourg pour faire partie d'une myriade de villes «satellites» à travers le monde, pour faire voyager ces œuvres. Au Grand-Duché, elles seront visibles gratuitement aux horaires d'ouverture habituels du Casino, en respectant les mesures sanitaires.

En outre, le directeur du Film Fund Guy Daleiden s'est réjoui de l’installation d'un pavillon de réalité virtuelle au lycée Aline-Mayrisch. «C'est une excellente initiative pour faire découvrir ce type nouveau d'œuvres aux élèves. Je lance un appel aux autres lycées, nous sommes disposés à mettre nos pavillons de réalité virtuelle à disposition!»

Le film «Lady Sapiens - The Experience» vous permettra en 12 mn de vous mettre dans la peau de Lady Sapiens, une chasseuse née il y a 38 000 ans.

(jw/L'essentiel)