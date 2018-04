Une journée spéciale pour les amoureux du vinyle

Ses parts de marché augmentent, et des disquaires ouvrent à nouveau boutique un peu partout en Europe. Le vinyle confirme, année après année, son retour en grâce. Il sera fêté samedi, lors du «Disquaire Day», déclinaison du «Record Store Day», avec plus de 200 références pressées spécialement pour l’occasion, entre inédits, raretés et rééditions. Des pièces de David Bowie, Elvis Presley ou AC/DC devraient ainsi s’arracher.

«Je n’ai jamais abandonné le vinyle, et sans son retour, je ne serais plus là», rappelle Pierre Delhalt, l’emblématique disquaire du CD Buttek, en face du Palais. «Demain, j’ouvrirai comme toujours à 9h, mais certains clients seront là dès 8h», ajoute cet amoureux de la galette noire. Car parmi toutes les pièces commandées, aucune réservation ne sera possible, afin de rester dans l’esprit du «Disquaire Day».

Une journée spéciale, créée en 2011 et dédiée aux disquaires indépendants français, belges, suisses et luxembourgeois, attendue aussi du côté du Reservoir, situé Grand-Rue. «Le but est de récompenser nos habitués et d’élargir notre clientèle», explique le gérant, Christophe. Ce dernier a également constaté le développement d’un «tourisme du disquaire». Qui profitera à la capitale samedi.

(Cédric Botzung/L'essentiei)