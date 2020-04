Des dates pour un déconfinement progressif

16 mars 2020 Confinement au Luxembourg

18 mars 2020 Restrictions et interdictions

Pour lutter contre le Covid-19, des activités commerciales et artisanales ont été interdites et les chantiers de construction ont été fermés. Les activités d’enseignement et l’activité des parcs de recyclage ont également été suspendues.

15 avril 2020 Un scénario pour lever les mesures de confinement

Pour protéger les plus vulnérables et assurer une capacité hospitalière suffisante, la sortie du confinement est annoncée progressive. Les gestes barrières sont renforcés et le gouvernement invite la population à les utiliser dans tout lieu de ressemblant des personnes. Au cas où la situation se dégrade à nouveau, un confinement plus stricte pourrait être réintroduit.

Si la distance de sécurité sanitaire de 2 mètres ne peut être garantie, toute reprise d’activités sera accompagnée de gestes barrière très stricts et complétée par le port obligatoire du masque ou de tout autre dispositif permettant de recouvrir le nez et la bouche.

Le télétravail est encouragé tout au long de la sortie du confinement.

20 avril 2020 Reprise des chantiers, mais pas seulement

Le lundi 20 avril, les chantiers de construction seront relancés, de même que les activités d’aide et d’assistance dans l’éducation. Les activités des jardiniers et paysagistes, le commerce dont l’activité principale est le bricolage et les parcs de recyclage seront à nouveau ouverts.

Les mesures de confinement qui concernent les personnes vulnérables et les personnes de plus de 65 ans continueront à s’appliquer au minimum jusqu’à la fin de la première phase.

4 mai 2020 Retour en classe pour les terminales

Le lundi 4 mai signifiera la reprise des classes terminales, ainsi que des stages et travaux pratiques au niveau du BTS et de l’université.

11 mai 2020 Reprise de l’enseignement secondaire

25 mai 2020 Le fondamental et les crèches reprennent

A l'avenir Activités commerciales et réouverture du secteur HORECA

Il est prématuré d'en parler pour le moment, annonce le gouvernement. "Une décision définitive sera prise le moment venu par le Conseil de gouvernement sur base d’une analyse de la situation".

Avant le 31/7 Rassemblements interdits

A l’exception des obsèques et mariages civils qui seront autorisés pour un nombre maximal de 20 personnes et à condition de respecter une distance interpersonnelle de 2 mètres.

(fl/L'essentiel)