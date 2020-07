Des voleurs de colliers ont sévi à Luxembourg

Des voleurs de colliers sont entrés en action lundi soir, à Luxembourg-Ville. Au moins deux vols se sont produits dans les rues de la capitale, à moins de deux heures d'intervalle. Vers 21h50 tout d'abord, un inconnu a arraché une chaîne en or du cou d'un piéton, route de Thionville, et s'est enfui en direction de la rue Dernier Sol. L'auteur présumé est un homme de petite taille (environ 1,70 m), avec une barbe de quelques jours, portant un pantalon de jogging bleu, un tee-shirt et une casquette, indique la police grand-ducale.

Vers 23h30, un homme se trouvait Grand-Rue quand une jeune femme s'est approchée de lui par derrière et a essayé de le distraire. L'homme a senti un choc au niveau du cou et a constaté que son collier avait disparu. La jeune femme a pris la fuite en direction de Clausen, accompagnée de deux autres personnes. Tous trois, âgés d'une vingtaine d'années, portaient un sac à dos.

«L'enquête sur ces délits n'en est qu'à ses débuts», a déclaré une porte-parole de la police à L'essentiel. Il est donc encore trop tôt pour relier ces deux affaires entre elles.

(pp/L'essentiel)