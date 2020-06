«L'enjeu est d'éviter un deuxième confinement»

L’état de crise se terminant mercredi soir, le Luxembourg doit lutter contre la propagation du nouveau coronavirus par d’autres moyens. Paulette Lenert, ministre de la Santé, et Jean-Claude Schmit, directeur de la santé, ont présenté ce mercredi le contenu d’une nouvelle loi, en vigueur justement à partir de ce jeudi. «Cela ne change pas grand-chose par rapport aux dernières mesures de déconfinement prises par des règlements grand-ducaux, il s’agit surtout de quelques adaptations et d’une série de recommandations», a présenté la ministre.

Le port du masque dans les transports publics et pour les activités accueillant du monde (avec de rares exceptions, notamment pour les enfants) sera ancré dans la loi, tout comme les règles de distanciation. Au-delà de 20 personnes, les rassemblements ne pourront se tenir que si les personnes sont assises et que le port du masque est imposé. En lieu privé, il est «vivement recommandé» d’appliquer les gestes barrières. Les foires restent interdites et les discothèques fermées. Les règles en vigueur dans les bars et restaurants sont aussi inscrites dans le texte voté cette semaine à la Chambre.

«Des quarantaines au cas par cas»

«Je ne suis pas en faveur des interdictions, on reste dans une logique de confiance. Mais il faut vraiment que les citoyens fassent preuve de bon sens, ce n’est pas le moment de se relâcher», a repris la ministre. Elle veut surtout «éviter de devoir imposer un nouveau confinement», comme l’ont fait ces derniers jours certaines régions d’Allemagne et du Portugal, «à cause des conséquences économiques». «Nous restons dans un contexte de crise, l’urgence reste», a insisté Paulette Lenert.

Si un cas de coronavirus se présente dans un bureau ou une salle de classe, une quarantaine pourra être décidée «au cas par cas, en fonction de la nature des contacts qu’a eus la personne concernée», explique Jean-Claude Schmit. Plusieurs infections ont déjà été recensées dans des écoles, et «quelques classes ont été fermées», se souvient la ministre. Mais si les autorités parviennent à identifier les contacts étroits, il est possible de limiter le nombre de personnes mises à l’isolement.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)