Six accidents de la route font huit blessés

Les pompiers luxembourgeois ont eu du travail, entre vendredi soir et samedi matin, avec six accidents pour un bilan total de huit blessés. La première intervention a eu lieu vendredi à 19h02, selon le rapport du Corps grand-ducal d’incendie et secours (CGDIS). Trois voitures étaient entrées en collision sur l'A13 entre Sanem et Pétange. L'accident a fait trois blessés légers.

Presque en même temps, mais beaucoup plus au nord, une personne a été renversée par une voiture rue Clairefontaine à Diekirch. La victime a aussi été légèrement blessée. Une petite minute après minuit, deux voitures ont été impliquées dans un accident sur l'A4 vers Esch-sur-Alzette. Là encore, une personne a été légèrement blessée.

Même bilan pour le dernier accident de la nuit, survenu à 3h23, selon le CGDIS. Une voiture est sortie de la route et a percuté une voiture venant en sens inverse avant de finir contre un arbre le long du boulevard Victor-Thorn, à Luxembourg-Ville. L'automobiliste de la première voiture, seul blessé de l'accident, fait partie de la longue liste de conducteurs ivres rencontrés par la police la nuit dernière. Ce samedi matin, les pompiers ont dû intervenir à 7h15 sur l'A13 vers Luxembourg, pour une collision entre deux voitures survenue entre l'Aire de Berchem et la Croix de Gasperich. Bilan: un blessé. Enfin, à 10h14, une voiture a fini sur le toit sur l'A13 entre le rond-point Biff et Sanem. Là encore, une personne a été blessée.

(L'essentiel)