Le chauffeur se trompe et débarque l'ado à Thionville

«S'il était arrivé quelque chose à ma fille sur ce parking?»: Marta ne décolère pas depuis mercredi. Sa fille, élève de 14 ans au lycée Vauban, sort de l'école et prend le bus de la ligne 301 vers 17h20 pour rentrer chez elle, à deux pas, à Hesperange. «Elle est montée à l'arrêt Gerhard Mercator et devait descendre un peu plus loin». Sauf que le chauffeur, au lieu d'aller tout droit vers Hesperange, a décidé de prendre l'autoroute à la Cloche d'Or.

«Ma fille, en panique, s'en est aperçue et est allée le dire au chauffeur qui lui a répondu qu'il s'était effectivement trompé mais que c'était son premier jour, qu'il n'avait pas eu de formation et qu'il avait ordre de poursuivre sa route vers Thionville», s'indigne la mère de famille. Elle parle alors au téléphone avec le chauffeur: «Je lui ai tout de même dit que ma fille était mineure et qu'elle ne pouvait pas quitter le territoire sans autorisation. Il m'a répondu que je n'avais qu'à appeler la police si je n'étais pas contente».

«Au milieu de nulle part, à 18h30!»

«Heureusement, dans le bus, il y avait des professeurs de son école, je lui ai dit de se rapprocher d'eux et de notre côté nous avons contacté des connaissances à Thionville, pour qu'elles la récupèrent le temps que nous arrivions». La jeune fille est déposée au P+R du Kinépolis, «un peu au milieu de nulle part, à 18h30!», s'insurge Marta.

Contactée, la société Vandivinit - qui exploite cette ligne, a indiqué qu'elle ne prenait pas position et qu'elle «enquêtait en interne». La maman de la jeune fille a précisé à L'essentiel qu'une fois cet article publié, la société l'avait recontactée pour lui présenter ses excuses.

(mc/L'essentiel)