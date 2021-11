Pour Bettel, «le nucléaire n'est pas une option»

Présent à la COP26 à Glasgow comme la plupart des dirigeants internationaux, le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel a qualifié de «plus qu'essentielle la réponse à donner à l'urgence climatique», détaillant «les efforts» du Grand-Duché sur «le déploiement des énergies renouvelables», dans un message sur Twitter partagé mercredi. Une transition qui doit être «juste et inclusive», mais également «solidaire». À ce titre, Xavier Bettel engage le Luxembourg à augmenter de 50% son aide aux pays particulièrement touchés par le changement climatique.

We are facing a moment of truth at #COP26: it is now more than ever essential to respond to the climate emergency with global determination. Luxembourg will continue to put in the work to meet this challenge through ambitious and binding targets. pic.twitter.com/aS4rNgMjK4