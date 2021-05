Une ado de 13 ans a disparu à Reckange

Karima Zilai, 13 ans, a disparu depuis neuf jours: elle a quitté son domicile de Reckange le 11 mai dernier en début d'après-midi et est portée disparue depuis. La police lance un avis de recherche: la jeune fille est mince et mesure environ 1,65m, a de longs cheveux noirs et des yeux marrons.

Toute personne en possession d'éléments pouvant la localiser est priée de contacter la police de Mersch (244 90 1000 ou police.MERSCH@police.etat.lu).

(L'essentiel)