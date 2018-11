La puissante épopée de Within Temptation

La précédente tournée de Within Temptation avait laissé le groupe sur les rotules. Et en particulier Sharon den Adel. La chanteuse de la formation néerlandaise avait eu besoin de se retrouver, avant de développer ses projets personnels, concrétisés par la sortie de son album solo, «My Indigo», au printemps dernier. Mais mardi, l’artiste de 44 ans a pu rassurer ses fans. Elle est en pleine forme, et sa voix grimpe toujours aussi haut!

La chanteuse et ses cinq musiciens ont débuté une tournée au timing atypique, lancée début octobre en Europe, malgré la sortie d’un nouvel album, «Resist», repoussée à février prochain. Un disque mis d’entrée à l’honneur, avec ses deux premiers extraits, le fédérateur «Raise Your Banner» et «Reckoning», aux sonorités EDM et au gimmick entêtant. D’autres nouveaux morceaux, «Endless War» et «Supernova», allaient également être dévoilés.

Une impressionnante scène accueillait le groupe néerlandais, avec un énorme écran et deux podiums pour le batteur et le claviériste. Une structure digne de la musique épique et du show cinématographique proposés par ces parrains du metal symphonique. Ceux-ci n’oubliaient pas leurs classiques, de «Shot in the Dark» à «Mother Earth», en passant par «What Have You Done». Hier, Within Temptation a offert aux fans une puissante épopée metal.

(Cédric Botzung/L'essentiel)