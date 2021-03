Ils perdent leur bébé mais veulent aider les soignants

La vie de Sara et Davide, qui vivent à Roeser, a basculé en moins d'une semaine, alors que l'année 2021 démarrait à peine. Le dimanche 3 janvier, le jeune couple accueillait Lyanna, son premier enfant. «Une magnifique petite fille» qui décèdera le samedi suivant. Privé d'oxygène lors du travail et de l'accouchement, le «petit ange» a développé une encéphalopathie hypoxique ischémique, provoquant des lésions irrémédiables. «Cela arrive une fois sur 100 000 et personne n'en connaît la raison réelle», expliquent Sara et Davide avec une lucidité déconcertante.

Deux mois après le drame, ils évoquent «des instants précieux» passés avec leur petite fille. Des instants de parents malgré l'état de santé déclinant de l'enfant. «Avoir pu changer ses couches, passer deux nuits avec elle dans le même lit, lui donner son bain, c'est gravé dans nos cœurs à jamais, raconte la jeune femme. Savoir qu'elle est partie entourée de nos bras et de notre amour nous réconforte».

7 430 euros récoltés en une semaine

Aujourd'hui, le couple doit apprendre à vivre au quotidien avec cette douleur. Sara et Davide disent avoir déjà «beaucoup appris» de cet épisode de vie et «ne plus prendre les choses pour acquises». Même en 2021, rentrer de la maternité avec son bébé dans les bras n'est pas une évidence. Les deux ont néanmoins décidé de transformer leur malheur en solidarité.

Ils ont lancé une cagnotte en ligne, sur la plateforme Gofundme, pour «soutenir financièrement celles et ceux qui aident les bébés comme Lyanna». Dimanche matin et en moins d'une semaine, ils avaient récolté 7 430 euros qui vont être reversés au service de néonatologie du Centre hospitalier du Luxembourg. Et les dons peuvent encore être faits. «Tout l'argent récolté permettra peut-être de réduire le nombre de cas similaires au nôtre, ou même d'aider à sauver des bébés dans des situations moins favorables par un investissement dans l'équipement, la formation du personnel et dans la recherche», explique Davide. «Tout ce que nous pouvons réaliser ne suffira jamais à les remercier pour ce qu'ils ont fait pour Lyanna et pour nous», conclut Sara.

(L'essentiel/Nicolas Chauty)