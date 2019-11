Gérer son argent, ça s’apprend «dès 10 ou 11 ans»

Un abonnement pour regarder des séries, un autre pour écouter de la musique. Un smartphone neuf que l’on paye chaque mois. Sans oublier le crédit de la voiture, celui de la maison, le shopping et tout le reste... Sans s’en rendre compte, le budget mensuel est atteint, voire dépassé, au 15 du mois. Une situation qui n’épargne personne, au Luxembourg comme ailleurs, où le risque de surendettement est bien réel.

Et gérer ses finances au quotidien, ou dans une autre mesure mieux comprendre les produits financiers et d’investissement, cela s’apprend. «L’éducation financière est essentielle pour prendre une décision personnelle responsable, au moment d’ouvrir un compte, de faire telle ou telle dépense», estime Pierre Gramegna, ministre des Finances. «Le risque de difficultés financières est réduit si le consommateur a une vue claire sur ses revenus et ses dépenses», appuie Claude Marx, directeur de la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF). Globalement le consommateur est encore trop souvent seul face à des choix financiers.

«Une brochure ne suffit plus, il fallait de nouveaux outils plus adaptés»

Plus qu’un enjeu individuel, cette éducation financière des résidents est devenue une stratégie nationale, un défi sociétal. En témoigne la présence de Pierre Gramegna mais aussi de Claude Meisch, ministre de l’Éducation nationale, ce mardi matin, dans les locaux de la CSSF pour présenter plusieurs nouveaux outils. Ainsi, deux applications gratuites «Letzfin budget» et «Letzfin Pocket money» (pour les jeunes) sont maintenant téléchargeables sur smartphones pour accompagner de façon ludique et interactive dans la gestion de budget. «Tous les élèves dans les écoles, dès 10 ou 11 ans, les adultes mais aussi les seniors sont ciblés, précise Claude Marx. Une brochure ne suffit plus, il fallait de nouveaux canaux plus adaptés».

En plus des appli, un site d’information «letzfin.lu» en plusieurs langues et un jeu interactif développé par des étudiants de la Luxembourg Tech School viennent de voir le jour. Ce jeu permet de simuler le quotidien d’un adulte, de la recherche d’emploi aux différents choix de vie, et il est accessible sur les réseaux sociaux pour atteindre un large public. Tout le monde étant, à son niveau, «un acteur économique», l’éducation financière trouve toute sa place dans la question plus large de la protection du consommateur. Pour éviter des conséquences néfastes tous les mois dans chaque foyer mais aussi, à plus long terme sur la santé financière du pays.

(Nicolas Chauty/L'essentiel)