L'A1 et l'A13 resteront en partie dans le noir

Certains tronçons des autoroutes A1 et A13 vont perdre leur éclairage public, comme l'A6, qui avait perdu ses lampadaires en 2014, a indiqué lundi le gouvernement. Sur l'A1, c'est la portion entre le tunnel Howald et l'échangeur Schaffner qui restera dans le noir la nuit. Sur l'A13, c'est le tronçon entre les tunnels Aessen et Ehlerange qui ne sera plus éclairé.

Les travaux de démontage commencent ce mardi à 10h et doivent durer jusqu'à la fin du mois. De mardi 10h à jeudi 16h, une voie de circulation sera barrée dans les deux sens sur le tronçon concerné. Les deux samedis qui viennent, c'est sur l'A1 que le tronçon sera sur une seule voie. À chaque fois, la vitesse sera limitée à 70 km/h.

Le gouvernement affirme que les lampadaires qui seront enlevés sont vétustes et que certaines pièces de rechange ne sont plus fabriquées. Il vise également à diminuer la pollution lumineuse. En 2014, quand la disparition des éclairages avait commencé, il était aussi question de 750 000 euros d'économie, plus 100 000 de frais de fonctionnement annuels économisés. Au total, 600 éclairages devraient disparaitre. Pour des raisons de sécurité, les abords des tunnels vont rester éclairés sur les tronçons concernés.

(jw/L'essentiel)