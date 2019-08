Un mort dans un accident de la circulation

C'est un appel automatique du système de secours de la voiture qui a donné l'alerte, ce mercredi vers 19h20, indique la police mercredi soir. Une voiture avait subi un accident sur le CR143 entre Grevenmacher et Oberdonven, dans l'est du Luxembourg.

Grâce au système de géolocalisation, les secouristes, les pompiers et la police ont vite pu retrouver le véhicule, qui était sorti de la route et avait terminé sa course dans une forêt près d'un champ. La voiture a fait plusieurs centaines de mètres après sa sortie de route avant de s'arrêter, très endommagée, affirme la police.

Les secours n'ont rien pu faire pour le conducteur, un Luxembourgeois de 58 ans qui est mort sur les lieux de l'accident. Une enquête a été ouverte. Le parquet a été informé et a demandé une autopsie.

(jw/L'essentiel)