Une «autoroute pour vélos» le long de l'A4

Depuis le vote d'une loi sur le sujet en 2015, le gouvernement entreprend d'étendre le réseau cyclable luxembourgeois, et d'en améliorer la qualité. Prochaine étape: des «Vëloexpresswee», des «autoroutes pour vélos» reliant les principales agglomérations du pays. La première à venir est celle entre Luxembourg-Ville et Esch-sur-Alzette, présentée vendredi par le ministre de la Mobilité et des Travaux publics, François Bausch.

D'une longueur de 27,8 km, celle-ci doit longer l'autoroute A4 de la gare de la capitale à celle d'Esch. Des décrochages vers Raemerich, la Cloche d'Or et Helfenterbruck sont également prévus. La piste cyclable (PC) 104 est en cours de planification. Ces «Vëloexpresswee» doivent être «de haute qualité» avec une largeur de 3,5 à 4,5 m et pas de pentes à plus de 6%. En outre, elles ne doivent pas croiser le trafic routier et seront construites en parallèle avec d'autres projets d'infrastructures de transports.

La plus longue passerelle cycliste d'Europe

Autre élément annoncé vendredi: une liaison direct de 2 km entre Esch-sur-Alzette et Belval. Avec la passerelle cycliste la plus longue d'Europe, sur 1 200 m. Cette portion de la PC8 doit être achevée à l'horizon 2022 pour un budget prévu de 36 millions d'euros. La piste doit arriver aux portes de la Rockhal et de l'Université à Belval.

Dans l'ensemble, le réseau cyclable a bien grandi, au Luxembourg, ces dernières années. En 1995, le pays ne comptait que 280 km de voies pour les vélos. Il en compte aujourd'hui 632 km, dont 32 km de nouveaux tracés depuis 2015, et 17 km déjà existants qui ont été optimisés. À terme, l'objectif est d'avoir un réseau cohérent et complet, qui couvre tout le pays avec 1 102 km de pistes cyclables existant.

Le réseau cyclable luxembourgeois doit continuer à se développer.

(jw/L'essentiel)