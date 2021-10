Ils tentent de fuir la police et ont un accident

Le refus d'obtempérer d'un conducteur a eu de lourdes conséquences, dans la nuit de vendredi à samedi à Dudelange, selon les éléments fournis par la police grand-ducale. Il était environ 2h40 du matin lorsqu'une patrouille de police a vu un véhicule en infraction de stationnement. Un policier a fait signe au conducteur de le suivre. L'automobiliste, au contraire, a alors accéléré et fui à grande vitesse en direction de la rue de l'Étang, échappant à la vigilance des fonctionnaires.

Peu de temps après, cependant, le véhicule a été retrouvé accidenté, rue Jean Jaurès. Deux de ses occupants ont pris la fuite à pied, un autre se trouvait à proximité de la voiture immobilisée et une quatrième personne était coincée à l'intérieur de l'habitacle. Tous les protagonistes de l'incident ont finalement pu être identifiés et une consommation d'alcool et de drogue a été établie. Le conducteur, lui, s'est vu confisquer son permis de conduire.

(L'essentiel)