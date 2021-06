250 euros, le prix à payer pour savoir sauver une vie

Les images du malaise cardiaque du footballeur danois Christian Eriksen, à l'Euro il y a quelques jours, ont fait le tour du monde. Sa chute, sa longue prise en charge par les médecins dans le stade, ces images interpellent et c'est tant mieux. À la différence que le sportif professionnel de 29 ans a bénéficié d'un encadrement médical pointu, instantané. Que faire si c'est un proche, un voisin, un collègue qui s'effondre brutalement devant vous?

«Chacun peut se retrouver dans une situation où il doit apporter des secours», relève Vincent Ruck-Hechenberger, porte-parole de la Croix-Rouge luxembourgeoise. En prendre conscience est déjà un grand pas. Maîtriser les gestes de premiers secours, dont le massage cardiaque, «peut faire la différence entre la vie et la mort». Le temps, précieux allié. «Un manque d'oxygène dû à un arrêt cardiaque peut entraîner des lésions cérébrales après trois minutes. Chaque minute sans oxygène, c’est la perte d’environ 10% de fonction cérébrale», poursuit Vincent Ruck-Hechenberger.

Une formation valable cinq ans

Fort heureusement, les autorités n'ont pas attendu l'accident d'Eriksen pour sensibiliser. D'ailleurs, du côté de la Croix-Rouge au Luxembourg, on confie qu'une seule demande de formation a été enregistrée depuis l'événement de l'Euro. Pas de ruée donc, comme ça a pu être le cas en France notamment où les organismes de formation ont augmenté de 30% leur activité en juin selon Le Parisien. Mais plus largement, «les demandes en formation aux premiers secours sont en croissance depuis maintenant quelques temps» au Grand-Duché.

La Croix-Rouge propose des cours collectifs dispensés en luxembourgeois, allemand, français et anglais, à Bertrange et Hosingen. Le coût? 250 euros par personne. Les entreprises peuvent également s'engager et former leurs employés «pour un budget de 1 750 euros». La formation agréé dure 16 heures, entre théorie et pratique, et elle est valable cinq ans.

L'intervention rapide doit être associée, aussi, à l'usage d'un défibrillateur. «S’il y en a à proximité, ils apportent 40% de chances de survie supplémentaires», conclut Vincent Ruck-Hechenberger.

(L'essentiel/Nicolas Chauty)