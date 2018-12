La course aux desserts du réveillon est lancée

C’est bientôt Noël, les menus du réveillon se préparent. Chez Oberweis, par exemple, les choses s'accélèrent à l'approche du 24 décembre, et l’ensemble des 490 employés, «tous des passionnés», est mobilisé. Dont une centaine de personnes dédiées à la production sucrée et quasiment autant pour le salé.

Comment déguster sa bûche?



«On aime bien éduquer nos clients, déjà avec les produits de saison, mais aussi pour leur permettre de bien manger», explique Joël Kasperek, chef de production sucrée d'Oberweis. Son conseil pour les bûches: celles aux fruits se mangent directement à leur sortie du frigo, pour faire «exploser le goût du fruit». Celles au chocolat se sortiront du frigo en milieu de repas, pour leur permettre de monter à température ambiante, pour permettre au chocolat de développer tous ses arômes une fois en bouche.

Si la bûche reste la star des desserts de Noël, elle fait de plus en plus face aux progrès du panettone, qui s'est installé comme une véritable tradition, ou du stollen, «qui est d’ailleurs très difficile à faire» affirme Joël Kasperek, responsable production sucrée.

La mise en vente des bûches, déclinée un peu plus tôt en minibûches pour permettre au consommateur de se faire une idée, commence 11 jours avant Noël. Et la période, qui représente environ 20% du chiffre d’affaires de la maison luxembourgeoise qui fêtera ses 55 ans début 2019, est intense.

Des mois à l'avance

Pas loin de 8 000 bûches crème au beurre ou mousse de fruits sont produites, soit du dessert pour 40 000 personnes, auxquelles il faut ajouter des bûches glacées pour 22 000 convives ou encore 3,5 tonnes de panettone.

Pour être prêt le Jour J, Oberweis prépare ses nouvelles créations le plus en avance possible, jusqu’à 6 mois d’avance, avec l’objectif de prendre un an d’avance. Chaque jeudi, Thibaut Fritsch, responsable recherche et développement, présente ses créations aux pâtissiers et patrons. «On fait alors des réglages, on se remet en question à chaque fois...» souligne Joël Kasperek.

Quant à l'inspiration, elle vient d'un peu partout. Les pâtissiers échangent leurs idées sur les réseaux sociaux et Oberweis fait partie de l'association Relais Dessert, qui regroupe des pâtissiers du monde entier, une source inépuisable pour aller à la pêche aux idées, aux bons produits... Cette année, la nouveauté parmi les bûches de Noël s'inspire du Japon, avec le Kalamansi, un agrume nippon. Mais les plus traditionnelles bûches au fruit ou au chocolat restent des valeurs sûres, le «best-seller» demeurant la bûche miroir framboise.

