La Fedil a imaginé le Luxembourg de 2023

Les élections d'octobre sont déjà dans toutes les têtes. Particulièrement du côté de la Fedil, qui en amont de son assemblée générale de mercredi soir, s'est fendue d'un catalogue de propositions à destination des partis politiques. Forte de 585 membres, la fédération a imaginé le Luxembourg de 2023, via une série d'objectifs à atteindre. Pêle-mêle, le Grand-Duché doit devenir plus indépendant sur le plan énergétique, arriver à des conditions de travail plus flexibles, doubler les dépenses dans la recherche pour atteindre 2,6% du PIB, ou encore accélérer la digitalisation dans les services publics.

Mais le défi majeur réside dans la capacité à attirer les compétences. «Compte tenu de nos ambitions de croissance, cela constitue un problème majeur au Luxembourg», note René Winkin, directeur de la Fedil. «Nous avons besoin de davantage de scientifiques, de mathématiciens pour répondre aux besoins technologiques». Plusieurs solutions sont avancées avec en premier recours «une fiscalité attrayante pour les personnes physiques», mais également, «une meilleure orientation dans les secteurs d'avenir», voire des «investissements dans les régions frontalières».

Télétravail?

Nicolas Buck, président de la Fedil, cite notamment l'exemple du télétravail avec la nécessité de «fixer un cadre identique pour tous les travailleurs dans la Grande-Région». Plus généralement, «les politiques doivent comprendre que le cadre de nos entreprises est international. Aussi bien au niveau des ressources énergétiques et humaines, que des marchés à gagner».

Sur le plan économique d'ailleurs, la Fedil constate «un risque de retour en arrière sur le marché intérieur et sur le plan international avec le développement de nouveaux protectionnismes». Enfin concernant le développement industriel, l'organisation patronale soulève le problème des infrastructures. «Aujourd’hui, l’État et les communes n'ont plus de réservoir de terrains constructibles dans un délai raisonnable», s'alarme René Winkin. Une situation qui constituerait un frein à l'installation de grandes entreprises innovantes.

(Thomas Holzer/L'essentiel)