La culture anglaise célébrée au Fond-​​de-​​Gras

Dans le temps, les voyages en train n'étaient pas aussi confortables qu'aujourd'hui, mais c'était sûrement plus spectaculaire», constatait hier Gustave, 39 ans. Comme lui, de nombreux visiteurs sont remontés dans le temps lors du John Cockerill's Day célébré au Minett Park au Fond-de-Gras hier après-midi. Au-delà des parcours à bord d'anciennes locomotives jusqu'à Pétange et Rodange, les participants ont aussi eu l'occasion de découvrir de multiples spécialités anglo-saxonnes. Dans la grande remise ferroviaire du site, des exposants étaient sur place pour présenter leurs produits 100 % british. Du whiskey, de la littérature, des cigares et de la gastronomie étaient au programme.

«Je repars avec un sac rempli de bonbons et de pâtisseries anglaises, se réjouissait Lisa, 29 ans. J'ai passé de nombreuses années à Londres pour mes études. Ces friandises me rappellent le bon vieux temps». Plus loin, quelques hommes attendaient patiemment leur tour avant de prendre place sur le fauteuil du barbier «authentique». «Je n'ai jamais été chez un vrai barbier. Ma barbe est toute douce, c'est ma copine qui va s'en réjouir», riait Nicolas, 31 ans.

Sur le quai, les passagers ont patienté en nombre pour monter à bord de l'élégante locomotive à vapeur. Les tickets se vendaient 10 euros pour un trajet en deuxième classe et 14 euros pour apprécier l'expérience en première classe.

(Ana Martins/L'essentiel)