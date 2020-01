Ils ont dû être très patients pour rentrer du Cap-​​Vert

«Nous n'avons vraiment pas de chance», pestait Daniel. Comme des centaines de voyageurs, le résident de Mersch, sa femme, et leurs deux enfants, ont été immobilisés pendant plusieurs jours dans les îles de São Vicente et Boa Vista au Cap-Vert, à cause des conditions climatiques. Et mardi, alors qu'ils étaient dans l'avion pour repartir, ils ont subi un nouveau contretemps. «Une femme enceinte de 7 mois avec un certificat valable jusqu'au 4 janvier (le jour de son départ prévu avant l'annulation du vol) a été interdite de vol par le pilote, expliquait Daniel dans l'avion. Elle essaye d'avoir un accord d'un médecin pour partir quand-même. Un vrai scketch!». L'appareil a finalement décollé avec plus de deux heures de retard. La famille de Mersch doit arriver ce mercredi après-midi au Findel, après une escale à Lisbonne.

Depuis jeudi, plusieurs vols ont été annulés au Cap-Vert en raison d'une tempête de poussière, provenant du Sahara, très courante à cette période de l'année dans l'archipel. Les avions ne pouvaient ainsi pas se poser à cause d'un manque de visibilité. Le ciel était enfin dégagé, mardi.

Le chien seul à la maison

Daniel et sa famille étaient venus sur l'île de São Vicente pour passer leurs vacances de fin d'année. Ils devaient prendre samedi un avion de la compagnie portugaise TAP Air pour rentrer dimanche au Luxembourg. «Je n'ai pas pu reprendre le travail et mes enfants ont raté la rentrée, expliquait-il. De plus, notre chien, qui avait été placé dans un chenil au Luxembourg, a dû être rapatrié à la maison et il est seul depuis».

En attendant, Daniel et les siens ont été logés à l'hôtel. «Tout a été pris en charge par TAP Air», précise-t-il. Ils se sont rendus tous les jours à l'aéroport de São Vicente, où ils devaient faire la queue devant le guichet de la compagnie pour avoir des informations. Contactée, TAP Air n'était pas joignable, mardi, pour répondre à nos questions.

(Olivier Loyens/L'essentiel)