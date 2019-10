Hamburgers, délicatesses véganes, spécialités exotiques. Une vingtaine de food trucks et stands vont concocter des mets de choix, samedi et dimanche, sur le parvis des Rotondes. Ce sera l'occasion pour les gourmands et les curieux de ravir leurs papilles. «C'est un réel événement culturel. Car la culture, ça passe aussi par l'assiette», dit Tom Karier, chargé événementiel aux Rotondes.

Pour la huitième édition du Eat it, les organisateurs ont misé sur la diversité des plats proposés. «Il y aura des classiques comme des pizzas et falafels. Mais des spécialités locales seront aussi suggérées. Nos visiteurs véganes et végétariens auront également le choix, pas que des frites», poursuit Tom Karrier.

Une Vespa en guise de Food Truck

Au-delà des plats salés, les visiteurs goûteront aussi toute une variété de desserts. «Cette année, nous aurons un commerçant qui proposera des crêpes de toutes formes et de tous les goûts», détaille le chargé événementiel. Et il y aura aussi des stands plus originaux les uns que les autres. Pour la première fois, une Vespa servira de food truck.

Pour éviter le cumul de déchets, les Rotondes mettront des Ecobox à disposition, avec une caution de 5 euros. «Elles seront lavées et pourront être échangées après chaque repas».

(Ana Martins/L'essentiel)