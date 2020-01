Les transports, une grosse dépense pour les ménages

13.2% of household expenditure in the EU spent on transport - highest share recorded in ???????? Slovenia (16.9%), lowest in ???????? Slovakia (6.6%) ???????????????????? ➡️ For more information: https://t.co/5mrlcyrdZJ pic.twitter.com/9qCbY2fcVf — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) January 8, 2020

En 2018, les ménages de l'Union européenne ont consacré 13,2% de leurs dépenses totales aux transports. Cela a représenté un coût global supérieur à 1,1 trillion d'euros, soit quelque 2 220 euros par habitant, révèle une étude Eurostat publiée ce mercredi. Les transports ont constitué le deuxième poste le plus coûteux, derrière les dépenses pour le logement (24%), alors que la nourriture et les boissons non alcoolisées ont occupé la troisième marche du podium (12,1%).

Au Luxembourg, la part des dépenses liées aux transports a été plus élevée que la moyenne des pays de l'UE (15,8%). Le Grand-Duché, à égalité avec la Lituanie, a seulement été devancé en la matière par la Slovénie (16,9%). À l'inverse, en République tchèque (10,4%), en Croatie (9,7%) et en Slovaquie (6,6%), les ménages ont proportionnellement moins dépensé pour les transports.

À signaler que sur la décennie 2008-2018, la part des dépenses consacrées aux transports dans le budget global des ménages a baissé ou est restée stable dans la plupart des pays membres de l'UE. La baisse la plus importante a été enregistrée en Roumanie (-3,9%), suivi de Chypre (-2,5%) et... du Luxembourg (-2%). Au contraire, les ménages résidant en Pologne (+1,2%), en Slovénie (+1%) et en Allemagne (+0,6%), par exemple, y ont consacré une part plus importante de leurs dépenses.

