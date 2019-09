Deux motards grièvement blessés par des collisions

Quatre blessés, dont deux graves. C'est le bilan de la journée de samedi pour les motards sur les routes luxembourgeoises, a indiqué dimanche la police grand-ducale. Le premier accident est survenu à 10h05 sur le CR145 à Canach. Une voiture tournait pour aller se garer quand elle a percuté une moto qui venait dans l'autre sens. Le pilote de l'engin a été grièvement blessé et a dû être soigné sur place avant de pouvoir être transport à l'hôpital.

À 13h15, un motard a perdu le contrôle de son engin dans un virage vers la gauche à Flaxweiler, sur le CR122. La moto est partie dans le fossé et le pilote a été légèrement blessé. Il est parti pour l'hôpital où il a subi des contrôles. À peine plus tard, à 13h15, une moto et une voiture sont entrées en collision rue Théodore-de-Wacquant, à Esch-sur-Alzette. Se plaignant de douleurs, le motard a été traité par les urgences.

À 16h40, un groupe de motards néerlandais se promenait sur le CR122 à Vianden, quand un des pilotes est tombé dans un virage à sur la gauche. Il a percuté un panneau de signalisation après avoir glissé sur la chaussée. Lui aussi a dû être soigné sur place avant d'être transporté, grièvement blessé, à l'hôpital.

