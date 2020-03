Pas de match de gala pour le nouveau stade?

Le Luxembourg pourra-t-il accueillir le Monténégro en Ligue des Nations le 8 septembre 2020 dans son nouveau stade national? «On n'en sait absolument rien», avouait mercredi Joël Wolff, le secrétaire général de la Fédération luxembourgeoise de football (FLF). Et cela nous met dans l'embarras. Impossible de vendre des tickets».

Car si les travaux avancent (la pose des sièges a débuté cette semaine), «il reste pas mal à faire et le chantier devrait, selon ce que l'on sait, s'achever en juin», poursuit Joël Wolff. Or, il faudra ensuite réaliser tous les contrôles (ITM, sécurité...). Et s'il y a des choses à rectifier... Conséquence, le rêve de la FLF de s'offrir un match d'ouverture prestigieux en juin avant l'Euro est tombé à l'eau, assure le secrétaire général. «Nous avions contacté toutes les grandes fédérations européennes. L'Allemagne, le Portugal...».

Or, la FLF ne peut envisager d'accueillir le Monténégro devant 10 000 personnes dans son nouvel écrin début septembre sans y avoir réalisé un match-test auparavant. Et voilà l'autre souci. Aucune date internationale n'est prévue entre juin et le début de la Ligue des Nations. Et il n'y en aura pas d'autre pendant, soit jusqu'au 15 novembre.

S'il veut jouer au plus vite à Kockelscheuer, le Luxembourg risque donc de devoir se contenter d'un match d'ouverture... au rabais. «Même si l'affiche n'est pas exceptionnelle, il y aura du monde», se console Joël Wolff. Mais encore faudra-t-il trouver une date au beau milieu des championnats mais également un adversaire. Ou alors attendre 2021. Seule certitude, le stade Josy-Barthel restera disponible cet automne, juste au cas où...

