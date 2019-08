La viande au Luxembourg, 2e plus chère de l'UE

Planning a BBQ ❓ How do meat prices compare across the EU ❓ ????



➡️ For more information: https://t.co/BU3o6pGGjb pic.twitter.com/YefrLvEViF — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) August 27, 2019

La viande* vendue au Luxembourg était la 2e plus chère de l'Union européenne en 2018, selon une étude d'Eurostat. Le prix moyen au Grand Duché est ainsi 42% plus élevé que la moyenne européenne.

À noter que c'est en Autriche qu'il est le plus cher d'acheter de la viande, avec un niveau d'indice de prix de 146 (100 correspond à la moyenne européenne). Les résidents qui achètent de la viande chez nos voisins ne peuvent faire que peu d'économies en France (131) et en Belgique (126), qui occupent respectivement les 3e et 4e places du classement, mais davantage en Allemagne (106), 10e.

Les prix les moins élevés pour la viande se retrouvent par ailleurs en Pologne (63), en Roumanie (63) et en Bulgarie (64).

*bœuf et veau, porc, agneau, mouton et chèvre, volaille, autres viandes et abats comestibles, charcuterie et autres préparations à base de viande.

(L'essentiel)