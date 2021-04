Deux tiers des détenus ont refusé le vaccin

Le directeur de l'administration pénitentiaire, Serge Legil, est un peu désabusé. Déclarés prioritaires, les détenus ont eu l'occasion d'être vaccinés contre le Covid par des équipes mobiles les 1er et 2 avril.

«Jeunes, vieux, en détention provisoire, condamnés: c'était ouvert à tous. Pourtant, sur près de 530 à Schrassig, moins de 180 ont accepté, révèle Serge Legil. Je le regrette profondément car nous on s'est battus pour qu'ils puissent être vaccinés. On fait tout ce qu'on peut pour éviter un cluster, on limite les contacts vers l’intérieur et l’extérieur. On a adapté presque tous les déplacements pour limiter les sources d'infection et les croisements de personnes. Puis on fait une offre de vaccination et elle est largement déclinée», soupire le responsable.

«Rien de préoccupant» au niveau des infections

Parmi les arguments avancés: le fait que les gardiens ne soient pas vaccinés aussi. «C'est ridicule, mais les détenus parlent d'expérience médicale. Ils disent ne pas avoir confiance parce qu'ils sont les seuls à se faire vacciner. Certains, plus rares, voulaient un autre vaccin». À Givenich, 37 des 66 détenus ont accepté.

Côté infections, «rien de préoccupant», assure Serge Legil. Pourtant, six détenus ont été déplacés ce week-end. Une mesure «préventive pour gagner des lits (cinq) pour les quarantaines». La capacité maximum avait été atteinte, or, chaque nouvel arrivant y est placé sept jours avec des tests à l'arrivée et au 7e jour.

Avec le remaniement, le centre compte 43 lits de quarantaine pour les détenus (38 occupés mardi) et cinq pour les détenues. Dix-neuf pourraient se libérer ce mercredi. Sur les quinze lits prévus pour les détenus positifs au Covid-19, huit étaient occupés mardi.

(Nicolas Martin/L'essentiel)