Voilà pourquoi le nombre de chômeurs grimpe

Fin juillet, 15 668 personnes cherchaient un emploi au Luxembourg. C'est 2,7% de plus que l'année précédente, a indiqué mardi l'Adem. Dans le même temps, les employeurs du Grand-Duché ont déclaré 3 914 postes vacants, 8,4% de plus que l'année précédente. Davantage de demandeurs d'emploi et davantage de postes vacants, en même temps. Pourquoi?

Premièrement, une distinction importante: celui qui cherche un emploi au Luxembourg ne s'enregistre pas automatiquement comme chômeur. Il s'enregistre simplement comme personne à la recherche d'un emploi. Le taux de chômage est resté constant sur la même période, de même que le nombre de personnes ayant droit aux allocations de chômages. L'une des raisons de l'augmentation du nombre de demandeurs d'emploi ne se trouve pas sur le marché du travail, selon Silke Brüggebors, porte-parole de l'Adem. «Davantage de gens cherchent officiellement un travail, parce que la procédure s'est simplifiée», explique-t-elle. Depuis décembre 2018, les intéressés peuvent chercher un job par téléphone ou en un clic.

Hausse de 124%

Par rapport à l'année précédente, les statistiques ont montré des résultats étonnants. En effet, 15,1% des résidents se sont inscrits pour rechercher un emploi. Les non-résidents (le plus souvent des travailleurs frontaliers) ont même vu leur nombre bondir de 124%.

Afin de permettre au demandeur de trouver un emploi convenable, une consultation individuelle suit l'inscription. On ne trouve pas toujours un employeur approprié. L'Adem répertorie dix professions qui cherchent souvent des travailleurs qualifiés. En premier lieu, la comptabilité a besoin d'employés, suivie par l'informatique. Bien sûr, l'Adem ne dispose pas d'assez de comptables et d'informaticiens dans ses bases de données. «Nous pouvons rarement proposer un travailleur. Ces emplois nous sont signalés parce que la législation du travail luxembourgeoise le prévoit», explique Silke Brüggebors. Ensuite, les employeurs peuvent publier leur offre d'emploi sur d'autres portails et recruter des professionnels de pays tiers, hors de l'union européenne.

