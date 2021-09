La nouvelle passerelle ouverte dès mercredi

Bonne nouvelle pour les usagers de la gare de Luxembourg: la nouvelle passerelle piétonne reliant les quartiers Gare et Bonnevoie sera accessible, le mercredi 15 septembre prochain, dès 4h du matin. L'ancienne structure avait été démontée tronçon par tronçon à la mi-mai et la nouvelle passerelle, toute de verre et d'acier, avait pris place dans la foulée. Les travaux ont ainsi duré un peu moins de quatre mois.

Cela «fait partie du projet d’extension et de modernisation de la gare de Luxembourg», a rappelé l'Administration des travaux publics. «Son renouvellement a eu pour but de moderniser la structure et aussi d’offrir un accès sans barrières à tous les usagers». De plus en plus nombreux: en moins de 20 ans, le nombre de voyageurs a grimpé de 85%. La gare de la capitale est «un point de convergence pour six lignes et 1 000 trains quotidiens», rappelle le gouvernement.

(L'essentiel)