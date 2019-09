Ils veulent garder la poste de Bonnevoie

Le couperet est tombé le 12 septembre dernier. Le bureau de poste de Bonnevoie fermera définitivement ses portes le lundi 30 septembre prochain. Trois jours avant cette brusque fermeture annoncée dans un communiqué par Post Luxembourg, le parti politique de gauche « déi Lenk » a donné rendez-vous aux habitants de ce quartier de la capitale devant le bureau situé rue Auguste Charles. Aux pieds d’un immeuble à appartements non loin de la gare de Luxembourg, une petite vingtaine de sympathisants, essentiellement des membres du parti et des personnes âgées, se sont présentés pour l’occasion.

«J’ai habité ici pendant dix ans et je connais bien l’utilité de ce bureau pourtant fort fréquenté», a indiqué le député David Wagner en français et mégaphone en main. «Ce bureau va fermer en raison d’une politique de libéralisation. C’est scandaleux et ce sentiment est partagé par les habitants du quartier et les gens qui travaillent ici. On est ici dans une logique de rentabilité et on n’accepte pas que Post Luxembourg établisse un partenariat privé avec un supermarché pour assurer un service public.»

C’est terrible

«Pour les gens de mon âge qui ont des difficultés à se déplacer, il faut absolument que ce bureau de poste reste ouvert»,nous a confié avec conviction et bonhomie Maria Santos, 83 ans et habitante du quartier depuis 2003. «Bonnevoie est un grand quartier de Luxembourg qui mérite sa poste. Pourquoi devons nous aller en ville ou à la gare pour le même service ou même moins bien? C’est terrible et je ne comprends pas du tout alors que ce bureau est bien placé.»

POST Luxembourg avait annoncé en 2015 une stratégie de fermetures de bureaux de poste, avec, à chaque fois, des alternatives proposées pour les usagers. La nouvelle stratégie avait déjà entraîné la fermeture de 39 bureaux de poste.

(Frédéric Lambert/L'essentiel)