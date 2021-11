Une tentative pour enrayer la spirale de la haine en ligne

La haine en ligne concerne surtout des anonymes, parfois aussi des élus. Les écologistes ont publié une vidéo dans laquelle leurs députés et ministres présentent des messages glaçants qu’ils ont reçus: insultes, appels au meurtre, etc. Les députés s’emparent du sujet cet après-midi, avec un débat d’orientation lancé par le DP, le LSAP et Déi Gréng. Des propos méchants et brutaux sont visibles chaque jour sur les réseaux sociaux ou sur des forums de discussions. Dans son dernier rapport annuel, la police a fait état de 191 dénonciations en 2020 pour des affaires d’incitation à la haine, «principalement par le canal des réseaux sociaux», soit un bond de 56% en un an. Parmi elles, 78 ont été «judiciarisées», mais la justice ne disposait pas de statistiques précises mercredi.

Dan Biancalana (LSAP), l’un des orateurs du jour, «estime que la réponse doit être pénale, mais aussi civique, dans le sens où il faut éduquer les enfants dès le plus jeune âge». Il pointe aussi «la responsabilité des plateformes dans la gestion des contenus», alors que Facebook, notamment, est accusé de ne pas en faire assez, voire de favoriser les contenus les plus polarisants.

Bee Secure travaille sur le sujet

«Il faut au moins orienter les jeunes et les parents sur les risques et les précautions à prendre», explique en écho Carole Hartmann (DP), qui s'exprimera également à la tribune de la Chambre. Elle déplore que les réseaux sociaux aient «banalisé la haine en ligne, avec des personnes qui ne se rendent pas compte qu'elles peuvent blesser mais aussi se rendre coupable d'une infraction pénale». L'élue de l'est, qui dit avoir déjà affronté «des commentaires désobligeants mais pas de menaces», prône «un cadre international, pas seulement luxembourgeois, pour que le problème ne soit plus géré par de simples algorithmes».

La plateforme Bee Secure Stopline tente de combattre le phénomène. «La première étape est l’analyse du contenu sur base du code pénal», explique sa responsable, Barbara Gorges-Wagner. Les messages jugés contraires à la loi sont transmis à la police et aux autorités compétentes. «En cas de doute, le contenu est aussi transmis à la police». Selon la responsable, les propos incriminés «sont postés sur des sites web, des réseaux sociaux, ainsi que sur des pages qui ne sont pas publiquement accessibles».

(Joseph Gaulier/L'essentiel)