Une rivière et deux étangs pollués à l'hydrocarbure

Plusieurs Centres d'incendie et de secours du nord du Luxembourg sont mobilisés, depuis ce matin, en raison d'une pollution à l'hydrocarbure de le rivière Wemperbaach et de deux étangs à Breidfeld, une localité de la commune de Weiswampach, indique le Corps grand-ducal d'incendie et secours (CGDIS). Les causes de la pollution ne sont pas encore connues.

Jusqu'à une quarantaine de pompiers ont été mobilisés pour installer des barrages destinés à stopper la pollution, et éviter sa propagation sur les cours d'eau en aval, et à absorber le polluant. Avec l'aide de l'Administration de l'eau, de groupes d'interventions et d'unités spécialisées dans la pollution et le sauvetage aquatique, la pollution a pu être stoppée au niveau des étangs de Rossmillen.

Les experts de l'administration de l'eau et du CGDIS étaient toujours sur place samedi soir pour organiser la suite de la dépollution avec des entreprises spécialisées. La police et l'Administration de l'environnement sont également intervenues.

(L'essentiel)