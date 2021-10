La pandémie a été bonne pour la qualité de l'air

Moins de voitures sur les routes, c'est moins de pollution dans l'air. Une évidence, certes, mais qui a pu être mesurée dans le cadre de la campagne «Besser Loft fir méi Liewensqualitéit» (une meilleure air pour plus de qualité de vie), selon un communiqué de l'Administration de l’environnement publié lundi matin. Dans le cadre de cette campagne, le pays compte 63 emplacements de mesure du dioxyde d'azote, dans 23 communes.

Et, sur toute l'année dernière, aucun dépassement de la valeur limite de 40 µg/m3 n’a été observé et la présence de dioxyde d'azote était en baisse dans tout le pays. Un phénomène essentiellement dû à la pandémie de Covid 19 et au ralentissement général de la société. D'ailleurs, la baisse a été très marquée en mars/avril, au moment du confinement, avec une moyenne générale qui est tombée en-dessous de 15 µg/m3. Une période lors de laquelle presque aucune voiture ne circulait et où l'économie était à l'arrêt.

Pics en septembre

Des pics à 25 µg/m3 ont toutefois été observés du 2 au 18 septembre, en raison des conditions climatiques avec une vaste zone de haute pression qui est restée quelques jours sur le pays. En général, les mois d'hiver connaissent une concentration de dioxyde d'azote plus élevée, avec les émissions liées aux installations de chauffage.

Pour effectuer ces mesures, l'Administration de l’environnement continue à étendre son réseau, avec neuf emplacements de mesures supplémentaires dans la capitale, à Esch-sur-Alzette, Remich et Beckerich. En outre, Ell, Waldbillig et Ettelbruck ont participé pour la première fois.

(L'essentiel)