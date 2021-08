La photographe Isabella Finzi s'est éteinte

La maladie a emporté Isabella Finzi, photographe qui collaborait avec plusieurs médias du pays, dont «L'essentiel» depuis plusieurs années. Elle mettait nos reportages en images avec beaucoup de talent.

Les hommages se multiplient, chacun saluant la personnalité de la jeune femme et sa passion pour son métier. Le Premier ministre, Xavier Bettel, également ministre des Communications et des Médias, a partagé, lui aussi, sa tristesse sur Twitter après la disparition de cette personne «inspirante».

Toute l'équipe de L'essentiel présente ses condoléances à sa famille et à ses proches.

Mam Isabella Finzi huet eis en immens léiwen a passionéierte Mënsch vill ze fréi verlooss. Hatt huet eis ëmmer erëm mat senger Konscht inspiréiert, beréiert an eraus gefuerdert. Eis Gedanke si beim Isabella senger Famill an deene ganz ganz villen déi him no stoungen. XB