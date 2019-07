Que faire ce week-​​end au Luxembourg?

Belval Une fête à couper le souffle

Ce week-end, les géants de métal vont servir de scène et de grand terrain de jeu à Esch-Belval. Une tyrolienne sera notamment installée. Les infrastructures serviront aussi de support à des spectacles, et à des fresques lumineuses. Deux point d’orgue seront le spectacle de danse et de feu, entre les hauts-fourneaux, à 22h30, samedi, et les tambours du Bronx sur la place couverte dimanche, à 15h30. Et bien sûr, il y aura de quoi se restaurer, les enfants joueront aux kapla, télécommanderont des bateaux… 12 000 visiteurs sont attendus.

Foire Le chanvre à découvrir dans toute sa diversité

Alors que la thématique est en plein dans l’actualité, HempExpo, la première foire du chanvre du pays, se tiendra au hall Fondouq ce week-end à Dudelange. HempExpo déclinera les produits dérivé du chanvre. Si on associe en général la plante au cannabis, elle a bien d’autres utilités. Les visiteurs découvriront du CBD (cette herbe aux vertus apaisantes sans les effets psychotropes), mais aussi des huiles essentielles, du café… Ateliers, conférences et concerts sont aussi prévus.

Concert Les filles aux platines de la Philharmonie

La «End-of-season Party» aura lieu ce samedi, à partir de 21h à la Philharmonie, à Luxembourg-Ville. Anja Schneider sera notamment de la partie. Cette pionnière de la scène techno allemande a fondé en 2005 le label Mobilee en compagnie de Ralf Kollmann, puis le label Sous Music en 2017, et a produit des titres avec Sebo K, dont «Tonite». À noter aussi la présence de la DJ Sonja Moonear, figure de la scène suisse. Résidente du club genevois Weetabix en 2002, la DJ du label Ruta5 a ensuite tenté l'aventure berlinoise. Girl power!

Anja Schneider (à gauche) et Sonja Moonear

Foire Les métiers de la terre et animaux à l’honneur

Agriculteurs, sylviculteurs, horticulteurs... Tous les professionnels du secteur vert seront réunis ce week-end (de vendredi à dimanche) à la foire agricole d’Ettelbruck. Un accent particulier est mis sur la présentation des produits luxembourgeois et la sensibilisation des consommateurs à la découverte de produits régionaux. Les enfants pourront aussi explorer les différentes étapes de transformation des produits agricoles et caresser les animaux de la ferme.

Spectacle Le vivre-ensemble sera célébré aux Rotondes

Les adolescents des maisons de jeunes d’Inter-Actions qui ont travaillé autour du vivre ensemble ont décidé de le célébrer à travers le cinéma, la scène et l’art culinaire. Le résultat sera partagé ce samedi de 16h à 20h aux Rotondes. Avant, un flashmob sera organisé à la gare, à 15h45.

Fête Arc-en-ciel sur Luxembourg et Esch

La capitale et Esch-sur-Alzette se mettent aux couleurs de l’arc-en-ciel pour la Luxembourg Pride. L’événement LGBT (lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres) durera de samedi au 14 juillet avec fêtes, projections de films, expo…

Concert Un voyage sur des rives électros

Ryvage se produit ce vendredi soir aux Rotondes, à Luxembourg. Depuis l'automne dernier, l'ancien guitariste et claviériste d'Hal Flavin avait sorti plusieurs reworks: «Heart and Soul» (Ice in my Eyes), «Bubbles» (Drops & Points) et «Another Day, Another Time» (Sun Glitters). Après la sortie du single «Mountains and Valleys», l'heure est venue pour lui de dévoiler le premier EP, «Tides», de son projet synth-wave, ainsi qu'un clip réalisé Ted Kayumba.

«Bubbles» de Ryvage:

Fête Les familles vont bouger a Gaalgebierg

Le Sport Spill a Spaass, grande fête sportive et familiale, battra son plein au Gaalgebierg à Esch-sur-Alzette, dimanche, de 11h à 18h. Au programme, tobbogan aquatique, tir à l’arc, tennis, escrime danse, randonnées…

Sortie club Une soirée spéciale été au White Luxembourg

Le DJ résident F-One, DJ JP de Rotterdam et DJ Nobrega vont s'emparer samedi soir (23h) des platines du White Luxembourg pour une soirée spéciale été, dédiée aux sons aro, hip-hop, R'nB et dancehall.

Exposition De l’art à voir à la Minett

L’exposition Konscht am Minett présente les sculptures, photographies, tableaux… de dizaines d’artistes de la région dans le très joli cadre au Fonds-de-Gras au hall Paul Wurth, jusqu’au 14 juillet.

(L'essentiel)