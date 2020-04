«S'il ne veut pas des masques, je les reprends»

Le masque, nouveau produit de luxe. En pleine épidémie de coronavirus, cet objet que peu de personnes prenaient au sérieux il y a quelques semaines, est devenu une denrée rare, un enjeu au centre des préoccupations politiques alors que certains de nos voisins peinent à en obtenir suffisamment pour leur personnel soignant...

Au Luxembourg, la situation est un peu plus rassurante. Si les stocks ont été épuisés au début de la crise sanitaire, les pharmacies réussissent à nouveau à en obtenir. Non sans difficulté... «Nos grossistes habituels en ont reçu, mais tout vient de Chine. Le fret, le transport, le dédouanement, tout cela coûte cher», résume Yves Mischo, secrétaire général du Syndicat des pharmaciens luxembourgeois.

Forcément, les prix explosent, et certains clients peinent encore à concevoir qu'un simple masque chirurgical puisse coûter plus d'un euro. «J'ai payé 27 euros pour 15 masques, après avoir dû batailler pour en avoir suffisamment. C'est scandaleux, on parle d'objets à 20 ou 30 centimes pièces...», enrage le client d'une pharmacie, interrogé par L'essentiel.

«J'en ai vu à 13 euros pièce sur Internet!»

Réponse de la pharmacienne: «S'il ne les veut plus, je les reprends volontiers. Des masques à 1,80 euro, c'est ce que j'ai de moins cher en ce moment. Au moins nous réussissons à en avoir. Pour s'en procurer, c'est la folie. Nous n'en produisons pas assez en Europe, donc forcément...».

La responsable de la pharmacie explique ainsi qu'elle ne fait «pas de marges excessives», même si elle reconnaît que «le prix est très élevé si on compare à une période normale». Les fameux FFP2, qui filtrent plus de 90% des particules, sont encore plus difficiles à acquérir et les prix s'envolent. «J'en ai vendu à 8 ou 9 euros la pièce», glisse la pharmacienne.

Une somme considérable pour des masques à usage unique... Malgré le contexte, la demande ne faiblit pas. «Oui, nous en avons reçu, mais cela ne suffira pas à répondre à toute la demande», reconnaît Yves Mischo. Et si l'alternative se trouvait sur Internet? «J'en ai vu à 13 euros!», reprend-il. Pas sûr que les clients y trouvent leur compte...

(Thomas Holzer/L'essentiel)