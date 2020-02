Le prêt climat ne convainc pas les citoyens

Depuis le vote à la Chambre du paquet «banque climatique et logement durable» en décembre 2016, le guichet unique des aides au logement a enregistré 20 demandes pour un prêt climatique à taux zéro jusque fin janvier 2020. Douze sont actuellement en cours d'instruction, ont précisé mardi les ministres du Logement et de l'Environnement, Henri Kox et Carole Dieschbourg (tous les deux Déi Gréng), à une question parlementaire du député déi Lénk David Wagner. Le prêt à taux zéro est réservé aux ménages à revenu faible ou modéré. À ce jour ont poursuivi les ministres, deux ménages ont pu bénéficier d'une prises en charge des honoraires liés à l'établissement d'un conseil en énergie, ce qui a coûté 3 000 euros à l'État.

En ce qui concerne le prêt climatique à taux réduit, pour lequel l'État accorde une subvention d'intérêts à hauteur de 1,5% sur le taux d'intérêt de la banque, le guichet a comptabilisé 133 demandes entre janvier 2017 et fin janvier 2020. 102 demandes sont actuellement à l'étude et 24 ont été accordées. La somme déboursée par l'État jusque fin décembre 2019 s'élève à 40 000 euros.

Non-respect des critères

Sept demandes pour un prêt à taux zéro et deux demandes pour un prêt à taux réduit ont été refusées depuis 2017. Ces refus sont principalement dus «au fait que les demandeurs ne donnent pas de suites aux demandes de documents de la part du guichet unique des aides au logement», ont précise les ministres. Le prêt à taux zéro est soumis à des conditions plus strictes et donc les refus des demandes sont souvent justifiés par le non-respect des critères de surface et d'ancienneté de l'immeuble en question.

Toujours selon les deux ministres, il est trop tôt pour dresser un bilan de cette mesure en vigueur depuis trois ans. Mais le gouvernement «est cependant déterminé à renforcer davantage l'appui donné aux ménages pour procéder à des rénovations énergétiques durables. Les différentes mesures dans ce domaine, parmi lesquelles la «Prime house» et le prêt climatique, seront ainsi prolongées au-delà de 2020 et seront revues dans le souci d'en assurer une plus grande attractivité moyennant, entre autres, une simplification administrative».

(mau/L'essentiel)