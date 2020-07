L'inflation repart à la hausse, mais l'index reste loin

Après des mois au ralenti, l'inflation est repartie à la hausse au mois de juin, passant de 0,2% à 0,7% en taux annuel. Une hausse essentiellement liée au rebond des prix des produits pétroliers, qui ont repris 7% en un mois, après quatre mois de baisses. C'est le tarif mazout du chauffage qui augmente le plus fort (+19,6%). À la pompe, les prix augmentent aussi, mais moins, avec +9,2% pour l'essence et +8,2% sur le diesel. Les prix des produits pétroliers n'ont toutefois pas retrouvé leur niveau d'avant la crise. Ils sont encore inférieurs de 16,2% à ceux de juin 2019.

Dans l'alimentaire, la hausse des prix sur un mois est moindre (+0,4%) mais plus conséquente sur un an (+3,7%). Par rapport à février, avant le début de la crise du coronavirus, les prix de l'alimentaire ont augmenté de 2%. Dans le détail, la hausse sur un mois est plus marquée pour les fruits frais (+4,8%) et pour les poissons et fruits de mer (+2,1%). Graisses et huiles (-1%) et boissons non alcoolisées (-0,9%) sont un peu moins chères qu'en mai.

Prix en hausse dans la restauration et chez le coiffeur

Dans les services, les prix ont augmenté de 0,4% sur un mois. La hausse la plus importante a été relevée dans la petite restauration (2,1%), devant les salons de coiffure et d'esthétique corporelle (+2%). L'accès à internet est lui moins cher de 7,7%. Le Statec note également que «la collecte des prix a été moins affectée par les effets du Covid-19 que les mois précédents». En avril et mai il avait en effet fallu se contenter d'estimations pour 28,9% et 21,6% des prix. En juin, les statisticiens du Statec ont pu aller sur le terrain constater les tarifs (en respectant les gestes barrière).

Avec cette reprise légère de l'inflation, la prochaine tranche d'indexation des salaires ne se rapproche pas franchement. Alors que la prochaine hausse automatique des salaires était prévue, avant la crise, pour octobre 2021, elle n'est plus attendue avant 2022.

(jw/L'essentiel)