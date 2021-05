Le Luxembourg sera présent à Osaka en 2025

Après Dubaï 2020 repoussée à 2021, Osaka 2025. Le Luxembourg sera présent, dans 4 ans, à l'Exposition universelle japonaise. Osaka, qui a déjà accueilli l'événement en 1970, attend 175 participants, dont 150 nations, à l'Expo qui doit se dérouler du 13 avril au 13 octobre 2025, sous le thème «Concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain». Tout un programme dont les déclinaisons correspondent à l'idée que se fait le Grand-Duché de l'avenir.

Les prochaines étapes



Maintenant déclaré, le Luxembourg va finaliser son dossier de participation d'ici la fin du mois. Franz Fayot a indiqué avoir déjà discuté au téléphone avec Shinji Inoue, le ministre japonais chargé de l'organisation de l'Exposition universelle. Il faudra ensuite trouver des architectes pour le pavillon, un Luxembourgeois et sans doute un Japonais. Les appels à candidature devront sans doute être finalisés d'ici la fin de l'année. L'ouverture de l'Expo est dans moins de 4 ans et «ça va venir vite», dit le ministre de l'Économie.

«Le sujet est totalement en adéquation avec notre plan pour rendre notre économie plus durable», souligne ainsi Franz Fayot. «Dans le contexte des objectifs de développement durable de 2030, c'est totalement à propos». Le ministre de l'Économie voit aussi dans cette participation «une occasion pour mettre en avant nos efforts en matière d'économie circulaire, un des axes que nous avons identifiés pour rendre notre économie plus durable, moins intensive, moins consommatrice en ressource».

Un pavillon «plus modeste mais d'autant plus attractif»

Ces principes sont d'ailleurs en train d'être étudiés pour la construction, et le pavillon luxembourgeois devra en être la parfaite illustration, avec une construction de style luxembourgeois et japonais. Le pavillon sera d'ailleurs plus «modeste, mais d'autant plus attractif», que celui de Dubaï, avec 1 250 m2 en 2025 contre 2 000 m² cette année et à Shanghai. «On construira beaucoup moins haut, aussi». L'enveloppe budgétaire reste à affiner selon différents critères, dont le coût de la main-d'œuvre sur place. «Le budget sera inférieur à celui de Dubaï, donc en tout état de cause inférieur à 32 millions d'euros. La circularité aidera aussi à réduire les budgets pour ce pavillon».

Le gouvernement s'appuiera d'ailleurs une nouvelle fois sur le secteur privé, qui contribue à hauteur d'un tiers au budget de la présence à l'Expo de Dubaï. Le gouvernement va sonder le secteur privé avec la Chambre de commerce comme interlocuteur. Un secteur privé qui devrait y trouver son compte, puisque l'importance du Japon comme partenaire économique du Luxembourg fait partie des arguments pour participer à l'Exposition universelle, après avoir manqué celle d'Aichi en 2005. Avec 2 milliards du dollars de volume d'échanges en 2019, le Japon est le 2e partenaire asiatique du Grand-Duché, qui entretient des relations diplomatiques depuis 90 ans avec l'archipel nippon et dispose d'un bureau de commerce et d'investissement à Tokyo.

(jw/L'essentiel)