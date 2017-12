Train, tram, bus: comment circuler pendant les fêtes?

Si vous comptez prendre les transports en commun pendant les fêtes de fin d'année, veillez à vérifier les horaires. Comme tous les ans, quelques changements sont prévus pour cette période, avec une activité moins importante pour le réveillon de Noël et à l'inverse, des renforts pour la nuit de la Saint Sylvestre.

Le dimanche 24 décembre, tous les trains nationaux s'arrêteront à 20h. Ils reprendront ensuite le jour de Noël et le 26 décembre selon les horaires en vigueur les jours fériés. Du côté des bus, il faudra aussi compter sur un service réduit. Ils s'arrêteront à partir de 20h le soir du réveillon de Noël avant de reprendre leur service à partir de 8h, également selon l'horaire des jours fériés. À noter qu'il n'y aura pas de Late Night Bus du TICE les lundi et mardi.

Pour les usagers du tram, quelques modifications sont également à noter à Noël. Le dimanche 24 décembre, le tram circulera toutes les 15 minutes jusqu'à environ 21h. Le lendemain et le 26 décembre, il fonctionnera dès 8h du matin, selon les horaires et la cadence des dimanches (15 minutes).

Le tram toute la nuit

Pour le Nouvel An, les résidents luxembourgeois seront davantage encouragés à utiliser les transports en commun. Du côté du rail, des trains spéciaux circuleront tout au long de la nuit. Entre minuit et 6h du matin, les fêtards pourront profiter d'un train par heure dans les deux sens entre Troisvierges et Rodange (via Luxembourg et Esch-sur-Alzette), entre Wasserbillig et Rodange (via Luxembourg et Dippach) et entre Luxembourg et Kleinbettingen​.

Pour les bus, ceux des réseaux CFL, RGTR et TICE circuleront normalement le dimanche 31 décembre. À Luxembourg-ville, plusieurs lignes continueront de fonctionner jusqu'à environ 5h30 du matin, en suivant la même cadence qu'en soirée. Les bus reprendront ensuite une cadence régulière à partir de 8h, le 1er janvier. Pour l'ensemble du pays, les bus AVL, CFL et RGTR reprendront également à 8h. Le réseau des TICE, par contre, fonctionnera selon l'horaire normal des jours fériés.

Le tram sera aussi là pour ramener les fêtards chez eux. Dans la nuit de la Saint-Sylvestre, il circulera sans interruption, de minuit à 8h du matin, avec une cadence de 30 minutes. Le jour de l'an, il assurera l'horaire et la cadence habituellement en vigueur le dimanche.

(jd/L'essentiel)