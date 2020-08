La viande coûte très cher au Luxembourg

L’étude Eurostat sur le prix de la viande au Luxembourg incitera peut-être certains consommateurs à devenir végétariens. Cet aliment, toutes variétés et toutes qualités confondues, est vendu en moyenne 41% plus cher que la moyenne européenne, ce qui fait du Grand-Duché le deuxième pays le plus cher derrière l’Autriche (45%).

La viande est donc vendue plus chère que dans les pays voisins, puisque la France occupe le troisième rang européen, précédant la Belgique (5e) et l’Allemagne (10e). À l’autre bout du classement se trouvent la Pologne et la Roumanie, où le prix ne représente que 63% de celui pratiqué en moyenne dans l’UE. Le Luxembourg conserve sa deuxième place déjà occupée l’année dernière, lorsque le prix était 42% supérieur à la moyenne.

Le Luxembourg reste un gros consommateur de viande. D’après une récente étude TNS-Ilres, huit résidents sur dix en consomment régulièrement, même si une partie (60%) se disent flexitariens, c’est-à-dire qu’ils ont décidé de manger moins de viande.

(jg/L'essentiel)