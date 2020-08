Le parquet lance une alerte sur les poupées gonflables

Le scandale récent concernant la mise en vente de poupées sexuelles à l'effigie d'enfants sur Amazon France a fait polémique dans le pays et au-delà. Finalement retirées de la vente mardi, la mise en service de ces poupées inquiète le parquet de Luxembourg, qui a décidé de réagir. La plateforme étant accessible également au Luxembourg, le parquet craint que les objets en question «réapparaissent sur d'autres sites» dans le pays.

«L’idée même de présenter de jeunes enfants comme des objets sexuels destinés à assouvir les plaisirs des adultes choque profondément et va à contresens des diverses campagnes lancées par les autorités et les différentes associations pour sensibiliser le public au sujet de la maltraitance sexuelle d'enfants», a précisé le parquet, dans un communiqué ce mercredi matin.

Au Luxembourg, quiconque consulte, acquiert ou détient des objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs, risque «des amendes pouvant aller jusqu’à 50 000 euros ainsi que des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans». Le parquet a par ailleurs prévu que la «tolérance zéro» est de mise et que toute infraction fera l'objet d'une enquête et d'éventuelles poursuites.

C'est l'Association internationale des victimes de l'inceste basée à Paris qui avait alerté samedi sur son compte Twitter au sujet de ces «poupées sexuelles pédophiles qui ont l'aspect d'un jeune enfant». Amazon a finalement retiré de son site ces produits, après une mobilisation d'associations, a déclaré lundi le secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles français Adrien Taquet sur Twitter.

«La protection des enfants et adolescents est une priorité pour nous», a de son côté réagi Amazon France. «Tous les vendeurs partenaires sont tenus de suivre nos politiques de vente et toute infraction entraîne l'application de mesures appropriées, lesquelles comprennent notamment la suppression potentielle du compte du vendeur».

